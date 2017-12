ELEIÇÕES 2018: Diretor de instituto fala sobre pesquisa de opinião pública em RO

Na manhã desta sexta-feira, 1, visitou a redação do Extra de Rondônia, o diretor Executivo do Instituto Phoenix, Juvenil Coelho.

De acordo com Juvenil, a empresa que representa está no mercado há mais de 34 anos – realizando pesquisa de opinião pública tanto no ramo comercial quanto eleitoral.

O Instituto Phoenix está com três equipes em campo, percorrendo 22 cidades de Rondônia, ou seja, os maiores colégios eleitorais do Estado.

Contudo, em Vilhena uma equipe do instituto já está nas ruas realizando a pesquisa.

A pesquisa visa às eleições de 2018 – está levantando os nomes mais lembrados pelos eleitores, sendo: para Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

Segundo Juvenil, o Instituto Phoenix está habilitado junto ao Conselho Federal de Estatística (CONFE).

O resultado estará disponível até o dia 10 deste mês.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia