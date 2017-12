Homem agride esposa e acaba atingindo filha de dois meses com ripa

Xavier S. S., de 36 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (1º), após agredir com uma ripa de madeira a esposa, identificada como Renata O. B., de 21 anos, que também foi presa por lesionar o suspeito durante uma briga do casal em uma residência localizada no Bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações que consta no boletim de ocorrência, Xavier contou que ingeria bebida alcoólica e ouvia música, quando Renata chegou e baixou o volume, alegando que já estava tarde e o volume estava muito alto. O homem foi questionar e a mulher se apossou de um facão e o lesionou.

A mulher por sua vez afirmou que teria abaixado o volume do som e Xavier partiu pra cima dela com um ripa de madeira e a agrediu, sendo que um dos golpes atingiu a cabeça da filha do casal, uma criança de dois meses que estava nos braços da mãe.

A polícia assim que chegou ao local e constatou os fatos, viu que ambas as partes estavam lesionados, deu voz de prisão ao casal por lesão corporal recíproca. A criança foi socorrida para o hospital infantil Cosme e Damião, com um inchaço na cabeça e o casal foi apresentado na Central de flagrantes para as providências cabíveis.

Fonte: Rondoniaovivo

Foto: Rondoniaovivo