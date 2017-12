Mais um atleta do Grêmio Ayresbool é convidado para fazer teste em time de futebol

O jovem vilhenense Luiz Molinari foi convidado para realizar teste no clube Grêmio porto-alegrense.

Luiz de 12 anos chamou a atenção dos treinadores do clube gaúcho. O garoto joga na categoria de base do Centro de Treinamento Esportivo Ayresbool e foi destaque como melhor zagueiro em campeonato juniores de futebol no Estado de Rondônia.

De acordo com o coordenador geral Manuel Ayres, Lucas ficará do dia 08 a 12 de dezembro nas instalações do clube para realizar os testes. “Agora é só torcer para que o garoto Lucas passe na avaliação.”, salientou o técnico.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: CT Ayresbool