PMA e GOE apreende arma de fogo e várias munições em assentamento no Guaporé

O fato ocorreu na manhã de sexta-feira, 30, no Guaporé, distrito de Chupinguaia

Uma guarnição do Grupo de Operações Especiais (GOE), juntamente com a guarnição da Polícia Militar de Chupinguaia, dirigiram-se até a localidade para prestar apoio à um oficial de justiça, para a entrega de uma ordem de desocupação a posseiros que atuam em uma área localizada no km 110 da BR 364.

Durante as diligências de citação dos posseiros, os militares avistaram o momento em que um homem saiu correndo de um dos barracos, em posse de uma espingarda e adentrou na mata.

Após um cerco nas imediações, os militares capturaram o agente próximo a um riacho, ainda em posse da arma de calibre 28, municiada com nove cartuchos intactos.

Em ato contínuo, os policiais se deslocaram até outro barraco que fica próximo, devido terem ouvido barulho de motosserras.

No local foi constatado uma derrubada de mais de cinco alqueires e localizado um outro agente com o motosserras em mãos e cortando as árvores já derrubadas.

Na residência do referido agente, foram encontrados três cartuchos de calibre 24 de metal e material de recarga, sendo 36 espoletas e várias esferas de chumbo.

Diante dos fatos os agentes recebem voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental, sendo conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia