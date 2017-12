Prefeita homenageia atletas vilhenenses campeãs dos Jogos Escolares

A emoção tomou conta do gabinete da prefeita Rosani Donadon (PMDB) na tarde desta quarta-feira, 29, pois ela recebeu a visita do time de voleibol feminino da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) que foi campeão em Brasília, DF, nos Jogos Escolares da Juventude, na 3° divisão do juvenil.

Durante a visita a prefeita homenageou as meninas de ouro e o técnico France Lima com uma Comenda de Honra ao Mérito Esportivo. Todas as integrantes do time campeão são alunas da Escola Estadual Maria Arlete Toledo.

O técnico, France Lima informou que o sucesso das meninas é fruto do projeto “Cooperando com o Esporte”, da AVV que conta com apoio da Prefeitura de Vilhena e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) do município.

Durante a cerimônia, que estiveram presentes vereadores, secretários municipais, as atletas também receberam medalhas. A prefeita parabenizou as atletas e ressaltou que é muito importante ver o município voltar a brilhar e conquistar vitórias. “Parabéns a cada atleta que, com muita garra, competiu e trouxe o título para Vilhena. Queremos impulsionar a prática no município porque sabermos que esporte é vida, esporte é saúde, por isso estamos apoiando os projetos realizados no município”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria