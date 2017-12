Amanhã tem “Festa da Espuma” 2ª parte

Neste domingo, 3, em Vilhena, tem a 2ª parte da “Festa da Espuma”, no “Rancho Texas Clube” antigo Park Embratel.

Para quem perdeu a primeira, agora não tem desculpas, a segunda será melhor ainda.

O evento começa às 14 horas e termina as 00h. Atrações: Canhão de espuma ao som de sirene, DJ Fael tocando as melhores eletrônicas, Matheus Verine com o melhor do sertanejo universitário.

A organização deixa claro que a festa é apenas para maiores de idade. No local terá barracas com vendas de bebidas em geral, mas o participante pode levar sua caixa com gelo e sua própria bebida.

O preço do ingresso é simbólico, apenas R$ 15,00 até o início da festa. O evento é uma produção da “SP Festas e Eventos”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto e Vídeo:Divulgação