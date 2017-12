Força Tática prende 5 jovens associados ao PCC; armas, drogas e dois menores foram apreendidos

As prisões e apreensões ocorreram por volta das 15h00 deste sábado, após os militares receberem informações de que integrantes da facção criminosa PCC estariam reunidos a fim de planejar o assassinato de membros da facção rival, CV, e para realizarem crimes em Vilhena.

Ao serem informados também de que um dos agentes seria um menor de 16 anos, já conhecido pela prática de furtos e roubos no município, os militares realizam o acompanhamento do mesmo e presenciaram o momento que este entrou em uma residência localizada na Avenida Paraná, onde reside Helen da Silva Maciel, de 25 anos, e de ondem saiu pouco tempo depois em uma bicicleta e com um volume na cintura.

Diante dos fatos, uma guarnição permaneceu de campana à referida residência, e outra deu continuidade ao acompanhamento do menor, que por sua vez, se dirigiu a mais uma residência, localizada na Avenida 1501, no Bairro Cristo Rei, de onde saiu o agente Neilson Senna de Souza, de 23 anos, em companhia de uma menor de 15 anos.

Em abordagem aos suspeitos, foi encontrado em posse da adolescente uma quantia de aproximadamente três gramas de maconha, que ambos alegaram terem comprado na residência de onde saíram, da pessoa de Melgipson Vieira Barbalho, que foi localizado dentro do imóvel, na companhia do menor que levou os policiais até o local e de Wanderley Fernando Fucthel Segato, de 25 anos.

Em revista na casa, foram localizados em pontos diversos, várias porções de maconha totalizando 474 gramas, uma balança de precisão e dois revólveres de calibres 32 e 38, sendo que um estava escondido dentro de uma caixa de som e outro, dentro de um berço, mais precisamente, embaixo do travesseiro. Além de cinco munições que estavam em uma das armas, os militares encontraram também, uma cartela fechada, contendo outras nove.

Ao témino dos procedimentos de revista no imóvel, foi feito contato com a guarnição que guardava a residência de Helen, e solicitado que a mesma realizasse uma abordagem à jovem e também revistasse o imóvel, procedimentos que foram realizados, nos quais após fazerem contato com a agente e com Weslessandro Pereira Santana, de 19 anos, que também estava no local, os policiais localizaram dentro de uma caixa de sapatos, mais um revólver calibre 38, com cinco munições intactas no tambor.

Diante dos fatos, os cinco jovens receberam voz de prisão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores, sendo apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com os dois menores e todo o material apreendido.

Já na delegacia, Helen, que é suspeita de ter realizado um roubo no último dia 24, por bater com as características descritas pelas vítimas e por serem encontrados em sua residência, dois capacetes semelhantes aos usados pelos agentes na ação, afirmou que Weslessandro, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, havia usado papel alumínio para burlar o sinal do aparelho e saído de casa na quinta-feira, 23, e retornado apenas na segunda-feira, 27.

Melgipson por sua vez, assumiu a propriedade das armas e da droga encontradas em sua residência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia