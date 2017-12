Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em todo o Estado

A divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) divulgou que haverá instabilidade atmosférica em todo Estado.

De acordo com a previsão no sábado, 02, o céu deve ficar nublado em todas as regiões, havendo possibilidades de pancadas de chuvas e trovoadas em todo Estado. No vale do Guaporé essas pancadas devem ocorrer isoladamente.

Já no domingo, 03, há a previsão de que o dia seja chuvoso em grande parte de Rondônia. O centro-norte e Vale do Guaporé, terá o céu variando sua nebulosidade entre nublado e encoberto. Nessa região pode chover a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do Estado o céu deve permanecer nublado com pancadas e trovoadas a qualquer hora do dia.

E no inicio da semana o tempo apresenta-se com muita instabilidade. O céu de todo Estado deve amanhecer nublado variando a encoberto com o passar do dia. Existe a previsão de ocorrência de chuvas em todas áreas à qualquer hora do dia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação