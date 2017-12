Moderna escola é inaugurada e realiza sonho de pais e alunos da comunidade Perobal

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e a secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, participaram nesta sexta-feira, 01, da solenidade de inauguração da escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Progresso”, localizada na comunidade Perobal, área rural de Vilhena.

A solenidade contou com a presença do senador Valdir Raupp (PMDB), de representantes da Câmara de Vereadores, secretários municipais, do ex-prefeito Melki Donadon, que na ocasião representou a deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB). Além de funcionários, alunos, do diretor da escola, Jânio Saraiva, e da comunidade em geral.

Com apresentações de banda de música e de alunos da unidade de ensino, a prefeita pontuou todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na área educação.

A prefeita Rosani Donadon mencionou que esta será a primeira de muitas obras que serão inauguradas. “Para o próximo ano serão três creches no valor de R$ 1,3 milhão cada uma, além das ampliações e reformas que já estão sendo realizadas. São mais de R$ 11 milhões de investimentos feitos com transparência para melhorar a educação em Vilhena”, disse a prefeita.

Contando um breve relato da história da Escola Progresso, ainda quando era secretária de educação em 1996, professora Raquel Donadon, mostrou sua satisfação em estar realizar o ato inaugural. “Presenciei algumas fases da história desta escola e, hoje, tenho a alegria de estar presente na inauguração deste novo prédio”, disse.

ESCOLA “PROGRESSO”

Com uma área de 1.100 m², e um investimento de R$ 1,4 milhão a construtora Construvil executou o projeto com seis salas de aulas, banheiros e ala administrativa, entre outros cômodos que compõem a arquitetura da obra.

O novo prédio garantirá um ambiente mais agradável para atender 230 alunos do ensino infantil e fundamental, além de uma extensão de ensino médio.

A escola conta com uma clientela diversificada, englobando sitiantes, chacareiros, fazendeiros e funcionários de fazendas. Atendendo assim, a comunidade local e mais nove linhas próximas.

Texto e fotos: Assessoria