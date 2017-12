Presidente da Câmara e vereadores prestigiam inauguração do novo prédio da escola Progresso

O presidente da Câmara de Vereadores Adilson de Oliveira (PSDB) juntamente com os vereadores Rafael Maziero (PSDB), Ronildo Macedo (PV), Wilson Tabalipa (PV), Carlos Suchi (PTN), Professora Valdete (PPS) e Vera da Farmácia (PMDB), se deslocaram até o distrito de Perobal, na manhã desta sexta-feira, 1 de dezembro, para prestigiar a inauguração do novo prédio da escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Progresso” no Perobal.

A escola atende 230 alunos de 9 comunidades da área rural de Vilhena e será ampliada, ainda no próximo ano, com mais 3 salas de aula e uma quadra esportiva.

“Temos um grupo unido no Legislativo e nossa prefeita vem fazendo um bom trabalho. As lágrimas que ela acaba de derramar são de alegria e orgulho. O Progresso, como é chamada a escola, veio para todos os alunos”, apontou o presidente Adilson.

O senador Valdir Raupp, presente no evento, enfatizou: “Nunca vi a presença tão maciça de vereadores, até daria para fazer uma sessão. Isso mostra a união existente entre os poderes”.

Na solenidade houve apresentações de alunos da escola e após o descerramento da placa de inauguração e da fita, os presentes desfrutaram de um almoço.