PRF divulga balanço da “Operação Radar”

No período compreendido entre os dias 27/11 e 01/12, a PRF realizou ações voltadas ao policiamento e à fiscalização de trânsito, com destaque para a utilização de radares fotográficos em pontos estratégicos, onde rotineiramente são flagrados abusos de velocidade, manobras perigosas e, por consequência, graves acidentes.

A “Operação Radar” teve como objetivo a fiscalização de trânsito, notadamente o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, o uso de cinto de segurança e de cadeirinhas, bem como a prática de ações educativas.

As várias fiscalizações realizadas pelos oito policiais convocados para a referida operação, que se deu nos municípios de Ouro Preto do Oeste/RO, Jaru/RO e Itapuã do Oeste/RO, resultaram na constatação de 917 condutores trafegando com velocidade excessiva e na confecção de 110 autuações diversas.

Operações estratégicas como esta, principalmente com a proximidade dos festejos de fim de ano, quando a utilização viária aumenta consideravelmente, deixam clara a preocupação da Polícia Rodoviária Federal com a segurança dos usuários da rodovia, reforçando a conscientização de que abusos no trânsito podem trazer consequências gravíssimas e, por vezes, eternas para os ambientes familiares.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e foto: Assessoria