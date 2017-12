PRF recaptura foragidos em Vilhena e Ariquemes

Na manhã deste sábado, 02, enquanto realizava fiscalizações na BR 364, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recapturou três foragidos da justiça, sendo que duas destas prisões foram feitas em Ariquemes e a outra se deu em Vilhena.



O jovem E. J. F., de 21 anos, e J. B. S., de 34 anos, eram passageiros de um ônibus da empresa Eucatur, que fazia o itinerário Porto Velho x Pimenta Bueno, sendo que tal veículo foi abordado pela equipe policial na BR 364, Km 519, por volta das 09h30.



Cabe ressaltar que os E. J. F. e J. B. S. viajavam um ao lado do outro e que eram considerados foragidos no mesmo processo, que tramita em Pontes e Lacerda, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico.



Já em Vilhena, no Km 01 da BR 364, aproximadamente às 10h30, a guarnição policial abordou um automóvel GOL, de cor vermelha, com placas JYI 0562, que era conduzido por W. M. M., de 53 anos, em desfavor do qual constavam dois mandados de prisão em aberto, por processos em andamento em São Miguel do Guaporé, pelo suposto cometimento do delito de receptação.



Após a realização das consultas pessoais aos sistemas, que revelaram que os indivíduos se tratavam de foragidos do Judiciário, os mesmos foram presos em flagrante e encaminhados para as Delegacias da Polícia Civil das respectivas cidades.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e foto: Assessoria