Professores e alunos do “Genival Nunes” realizam confraternização Park Aquático Vilhena

O Park Aquático Vilhena está virando referência quando o assunto é local agradável para confraternizações.

Na última semana, alunos, pais e professores da escola Genival Nunes visitaram o local para passar momento de diversão e lazer.

Fizeram parte do grupo a equipe técnica e pedagógica da escola e teve a colaboração de bombeiros civis.

Devido ao contato direto com a natureza, o local é propício, também, para a execução de diversos projetos envolvendo a flora e fauna.

O Park Aquático Vilhena está localizado no setor de chácaras Piracolino, na BR-364, sentido Porto Velho, na primeira entrada à esquerda, após o Restaurante “Caipirão” e há 500 metros da BR.

O local conta com piscinas infantil e adulto, lanchonete, playground, pula-pula, quiosques para churrascos e praia às margens do rio Piracolino e o melhor: com entrada individual, adquirindo sua pulseirinha.

O atendimento é sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Maiores informações pelos telefones (69) 98462-2634 e (69)99988-9292.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação