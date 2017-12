Vilhena Esporte Clube apresenta novo presidente e diretor de futebol

O Vilhena Esporte Clube (VEC), apresentou na tarde desta sexta-feira, 01, o novo presidente do clube e o diretor de futebol.

O clube está totalmente renovado e muita ambição, destacou o ex-presidente José Carlos Dalanhol conhecido como “Gaúcho do Milho”. Ele deixa o cargo para dar lugar a Kleberson Machado, que assume a presidência e diz que vem para somar com uma gestão participativa e tentar levar o clube a ser campeão em 2018.

Na ocasião, o novo diretor de futebol, Eliomar Nascimento apelidado no ramo do futebol como “Bombinha” foi apresentado. Ele conta que sabe a história do VEC e com sua experiência como ex-jogador de futebol vai trabalhar para colocar o clube no topo do futebol rondoniense. “O objetivo da diretoria é formar uma equipe forte e competitiva para poder ver o VEC disputar novamente a copa do Brasil, Copa Verde, e serie D”, enfatizou.

O novo presidente explicou que terá pela frente vários desafios, mas com alguns projetos em mente quer deixar o VEC um novo clube. “Um dos nossos projetos se inicia com Ricardo Rocha ex-jogador e atual comentarista de futebol como embaixador do VEC que vai apoiar o clube nas suas possibilidades”, afirmou Kleberson.

O presidente enfatizou que foi realizado um planejamento de jogadores que defenderam a camisa do time. Segundo ele ao princípio estão confirmados três atletas que jogam no botafogo e três no fluminense, e o restante está em fase de negociações. “Acredito que até o dia de 10 de dezembro será divulgado todo o elenco, incluindo comissão técnica”, realçou Machado.

Machado finalizou que o novo local de treinamento do clube está sendo providenciado e o time realizará uma pré-temporada em uma cidade vizinha para colocar todos atletas em forma para o campeonato Rondoniense 2018.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia