Em Vilhena, motoristas insistem em desrespeitar a lei e estacionam em locais reservados

Na manhã deste domingo, 3, a reportagem do Extra de Rondônia foi chamada pelo internauta José Cláudio Coutinho, de 68 anos, onde indignado relatou que foi até a loja do Atacadão em Vilhena, porém foi muito difícil conseguir uma vaga para estacionar.

Segundo José, tem o documento que lhe dá direito ao estacionamento, mas praticamente todas as vagas estavam ocupadas por veículos sem autorização.

A reportagem conversou com o vigia do pátio que faz a ronda, porém, respondeu que é muito difícil fiscalizar, pois quando vê que alguém sem autorização estacionou em local reservado, vai até a pessoa e orienta, mas a maioria das vezes é agredido verbalmente pelo motorista, que além estar errado, se acha no direito de protestar.

O vigia foi questionado sobre o porquê de não chamar a Polícia de Trânsito para tomar providências, já que está em vigar convênio entre a Secretária Municipal de Trânsito (Semtran) com a Polícia Militar (PM) para aplicar multas, ou seja, fazer cumprir a lei. O guarda deu diversas versões, mas nenhuma que convença a quem está sendo prejudicado e não chamou a PM.

Com isso, a reportagem conversou com o gerente do estabelecimento, que também deu diversas versões sobre o assunto, e afirmou que não iria chamar a polícia, pois de certa forma estaria colocando seu emprego em jogo.

Estacionar em vaga para deficientes ou idosos passou a custar R$ 293,47.

As alterações do Código de Trânsito Brasileiro publicadas em maio trazem multas mais duras para quem desrespeitar a vaga para deficientes e idosos.

O foco principal destas alterações serão os valores das multas, que terão ajuste significativo.

A ampliação da acessibilidade para os portadores de necessidades especiais e idosos é uma pauta em evidência atualmente.

Grandes mudanças foram feitas pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que regulou a inclusão da Pessoa com Deficiência. E também proveu alterações no Código de Transito Brasileiro.

Além da Lei 13.146, que aumentou a gravidade da multa que gera prejuízo aos deficientes, também houve alteração pela Lei 13.281, que gerou um aumento no valor das multas superior a 50%.

Agora existe uma busca maior pela conscientização de todos os motoristas. E também uma punição com mais rigor.

Passamos a ter previsão de multa gravíssima para esse tipo de infração, o que pode gerar 07 pontos na carteira e multa de R$ 293,47.

Então estacionar em vagas reservadas, sem a credencial, está na mira dos Agentes de Trânsito. E deve ser um cuidado constante dos motoristas, para não prejudicar quem necessita da vaga e também não levar multas.

Quais são as mudanças com a nova lei?

Aumento na gravidade e no valor da multa para quem for flagrado estacionando em vaga para deficientes;

Criação da Política Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;

O valor aumentou cerca de 53,21% e continua mantida a medida administrativa de remoção do veículo;

Uma interpretação da mudança é que o Código de Trânsito agora considera esta infração tão grave quanto transitar em velocidade até 50% acima do permitido ou não usar o cinto de segurança.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia