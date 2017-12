Homem suspeito de três assassinatos em Vilhena é morto a facadas e tem parte da orelha arrancada

Ronivon Muniz de Araújo, de 34 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo, 3, no distrito de Santa Rosa, área rural do município do Vale do Paraíso/RO.

De acordo com informações, Ronivon estava num bar na localidade citada quando foi atacado por dois homens, um o segurou enquanto o outro desferiu vários golpes de faca, após a vítima cair no chão, o assassino ainda cortou um pedaço da orelha e levou.

Segundo consta, Ronivon é suspeito de ter assassinado três pessoas em Vilhena e duas no município de Guajará-Mirim.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica (perícia) de Ji-Paraná. Após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

