Praças e avenidas recebem decoração natalina em Vilhena

A prefeitura municipal de Vilhena, através da Fundação Cultural (FCV), está em fase de implantação da tradicional decoração natalina.

Desta vez, a atual gestão municipal apresentou uma novidade: a decoração das avenidas Melvin Jones e Paraná, duas das principais de Vilhena, que nunca haviam recebido uma atenção especial por parte do poder público.

“A prefeita Rosani Donadon determinou que fosse realizada as decorações nessas avenidas que são de suma importância para o município. As mesmas fomentam a economia e geram empregos em Vilhena”, destacou o presidente da FCV, Djavan Santos.

Além das duas avenidas, serão decoradas as praças Ângelo Spadari, do Shopping e do 5º BEC. Djavan destacou que todas essas decorações serão simples, mas a data festiva não passará em branco. “Infelizmente, não temos investimento para decorar tudo, mas não deixaremos passar em branco essa data especial nessas avenidas e praças. Tudo é simples, mas será feita com carinho e de coração pela administração”, disse o titular da Fundação.

A Major Amarantes também será decorada com sinos natalinos, e o foco principal será na praça Nossa Senhora Aparecida. Um dos maiores atrativos será o “trenzinho natalino” que passará em todas as avenidas uma semana antes do Natal com 6 Papai Noel, onde será distribuído balas para as crianças. “Estou feliz por mais essa realização. Estaremos incentivando nossas crianças a entrar em ritmo de Natal também, para os nossos pequenos estarem próximos ao Papai Noel. É um momento mágico, com uma dose de encantamento inesquecível”, destacou a prefeita Rosani Donadon.

As decorações nas avenidas serão realizadas com luzes fixas. Desta forma, não irá tirar a atenção dos motoristas evitando causar acidentes.

Texto e foto: Assessoria