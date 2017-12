Requerimento de destituição da mesa diretora da Câmara de Cabixi está na pauta desta segunda

A questão levantada pelo vereador Michael Assumpção Barroso (PSD), sobre irregularidade cometida na sessão ordinária do Parlamento realizada na semana passada, na Câmara Municipal de Vereadores do município de Cabixi, terá mais um “Round” nesta segunda-feira, 4.

Barroso entrou com requerimento para que o próprio destinatário da ação, o vereador Edgar Solingen, destitua a Mesa Diretora e deixe a presidência.

O caso decorre da inclusão intempestiva de projeto de Lei na pauta da sessão, que de acordo com Michael teria acontecido de forma súbita, sem atender o protocolo.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, promovia alterações no Código de Postura do Município, e não teve apreciação das comissões permanentes antes de ser encaminhado à votação.

O requerimento entra na pauta da 34ª sessão ordinária nesta segunda, onde os vereadores irão decidir se abre ou não processo de destituição da mesa diretora.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia