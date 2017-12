CEREJEIRAS: Engenheiro rebate crítica e afirma que obras de caixas pluviais estão dentro do padrão

Na manhã desta segunda-feira, 4, o engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) Antônio Armando Couto Bem, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para esclarecer aos moradores do município de Cerejeiras sobre a questão das caixas pluviais.

De acordo com Armando, em primeiro lugar a obra ainda não foi entregue, está em fase de acabamento. Ele que tem residência fixa em Porto Velho, foi convidado pessoalmente pelo diretor-geral do DER Ezequiel Neiva para fiscalizar as obras que estão em andamento no Cone Sul.

Contudo, Antônio afirma que o asfalto é de boa qualidade e as caixas pluviais estão dentro do padrão. Sendo que toda obra passa por ajustes antes de serem entregues e se for detectado qualquer problema ele como engenheiro responsável não receberá a obra.

Armando disse que se precisar as caixas serão abaixadas ou levantadas dependendo da necessidade de ajuste. “Os moradores de Cerejeiras podem ficar tranquilos quanto à qualidade da obra e nada passará a meus olhos”, afirma o engenheiro.

A reportagem perguntou a Armando sobre o problema da falta de iluminação e placas de sinalização nos trevos de acesso a Pimenteiras e Corumbiara, ele respondeu que apesar de não ser de sua “ossada” por se trata de uma rodovia federal, recebeu um pedido de Ezequiel Neiva para solucionar o problema, no qual já foram instaladas placas de sinalização, e restaurada a iluminação. Porém, ressalta que as pessoas que trafegam pela rodovia precisam ter mais atenção, pois naquele trecho todos os acidentes que aconteceu foram com moradores da região que trafegam praticamente todos os dias e conhecem bem o local.

Para encerrar, Antônio conta que o DER está atuando em todo Cone Sul. Esta semana maquinários do departamento irão recuperar a cabeceira da ponte sobre Rio Pedreira (nome que ele deu, pois o rio não tem nome) na BR-435 Km 159,5.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta