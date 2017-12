CORUMBIARA: vereadores e comunidade fazem “vaquinha” para pagar frete de aparelho de Raio-X

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação que o município de Corumbiara comprou e já recebeu um aparelho de Raio-X de última geração.

Porém, esse feito só foi possível devido uma emenda do deputado estadual Jean Carlos Scheffer Oliveira (PSD), que atendeu ao pedido do ex-vereador Vitor Camargo.

Contudo, após os tramites legais percorridos e o aparelho comprado, faltava apenas o transporte. Entretanto, o prefeito e a secretária de saúde ficaram responsáveis em fazê-lo. Porém, não foi o que aconteceu.

Nem o prefeito, nem a secretária providenciou o transporte do aparelho que é de suma importância para os moradores de Corumbiara. Com isso, revoltados com o descaso daqueles que foram eleitos para cuidar do bem público, alguns vereadores e a comunidade se uniram e fizeram uma “vaquinha” e custearam o valor do frete de R$ 1.700,00 – para que o aparelho fosse entregue em Corumbiara. Lembrando que o aparelho estava na cidade de Cacoal.

Fotos: Internauta