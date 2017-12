Deputada Rosangela Donadon parabeniza Academia de Judô Matsubara pelas ações em 2017

Na noite deste último sábado, 02 de dezembro, a deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB) recebeu o convite para prestigiar o grande jantar em confraternização dos membros, atletas, pais e amigos da Academia de Judô Matsubara do município de Colorado do Oeste.

Desde que assumiu seu mandato, a deputada vem investindo firme nas ações voltadas ao esporte. Uma delas foi à destinação de um ônibus para atender a academia da família Matsubara. Com mais de 37 anos de fundação, a academia conta hoje com 150 alunos associados.

Rosangela parabenizou o sensei Massaki por estar à frente do projeto, dando continuidade aos trabalhos que teve como fundador da Academia, o grande mestre Bunichi Matsubara que em 1979 implantou o judô no município.

Durante o jantar, Rosangela agradeceu o carinho pelo convite e recepção pela qual é recebida sempre que participa de eventos realizados pela associação. “Fico imensamente feliz em poder contribuir de alguma maneira com esse brilhante trabalho que vocês realizam no município. Tenho certeza que o município de Colorado só tem a ganhar com o fortalecimento da academia”, disse a parlamentar.

O sensei Emílio Massaki Matsubara agradeceu mais uma vez o carinho que a deputada tem com a associação e reforçou que o sonho da família Matsubara é tornar campeões destaques em nível nacional e graças ao ônibus destinado pela deputada Rosangela, esse sonho se torna cada vez mais perto.

O jantar aconteceu no Centro de Tradições Gaúchas de Colorado do Oeste e contou com a presença de mais de 400 convidados. Tiveram também apresentações dos Judocas, apresentação de danças, musica ao vivo e um grande baile.

Rosangela Donadon esteve acompanhada do ex-prefeito Melki Donadon, representando a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon.

Fonte: Extra de Rondônia

Teto e Fotos: Assessoria