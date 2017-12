Escola entregue para comunidade do Perobal em Vilhena

Após 20 anos de espera, a comunidade do Perobal, inaugurou no último final de semana, as novas instalações da Escola Municipal Progresso, localizada na BR 435, km 48 em Vilhena.

Com recurso de R$ 1,4 milhão, proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), foram construídas seis salas de aulas, banheiros e ala administrativa em uma arquitetura ampla e moderna. A comunidade escolar, agora tem um ambiente adequado para assistir aula.

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO), que solicitou junto ao FNDE a liberação do recurso, participou da inauguração e falou da importância da educação no processo de desenvolvimento do país.

“A educação é o caminho para um país mais rico e desenvolvido. Por isso sempre priorizamos os investimentos neste setor. O Brasil vive um novo momento de retomada de crescimento com perspectivas que chegam a 3 % no próximo ano, e a educação é um fator importante para fortificar este avanço”, declarou o senador.

“Recentemente destinamos R$ 2 milhões para a reforma do Hospital Municipal que já está sendo licitado, também para a educação e para o curral do parque de exposições que é um espaço que recebe sempre eventos beneficentes. Para o próximo ano vamos trazer grandes investimentos para Vilhena, principalmente para a saúde que é um clamor dos vilhenenses”, anunciou Raupp.

O diretor da escola Jânio Saraiva disse que a nova instalação traz dignidade e conforto aos alunos da comunidade.

“É uma obra que mostra o respeito da administração municipal com os moradores do Perobal, que engloba dez comunidades, e que consolida um novo espaço de educação de qualidade”, disse Jânio.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) três novas creches devem ser entregues no próximo ano, além de reformas e ampliações de centros educacionais.

“Em 2018 serão mais de R$ 11 milhões aplicados em obras na educação. Nossa gratidão ao senador Valdir Raupp, que tem sido sempre presente no desenvolvimento de Vilhena, colocando o seu gabinete em Brasília a disposição e trazendo sempre recursos importantes, não apenas na área da educação, mas em outros setores como saúde, esporte, segurança”, disse Rosani.

Assessoria de Imprensa