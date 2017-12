No rádio, Maurão de Carvalho reafirma disposição em disputar o Governo de Rondônia

Durante entrevistas a emissoras de rádio em Porto Velho, no final semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), reafirmou a sua disposição em disputar o Governo do Estado em 2018 e disse contar com o apoio irrestrito da cúpula do partido, de lideranças e militantes, o que tem fortalecido a sua pré-candidatura.

O parlamentar concedeu entrevista ao programa Papo de Redação, na rádio Parecis FM, conduzido pelo jornalista Everton Leoni, onde falou sobre a condução do Legislativo Estadual e da construção de uma relação harmoniosa entre os pares e os demais poderes e instituições.

“Sempre buscamos a harmonia, sempre construindo uma relação respeitosa e de diálogo, buscando a aproximação e a parceria entre todos. Foi com esse trabalho que fortalecemos o Legislativo, recuperando a sua imagem que andou desgastada por algum tempo”, destacou.

Em seu quinto mandato consecutivo, Maurão reúne experiência política e de gestão, já que também foi prefeito de Ministro Andreazza, e disse estar preparado para disputar o importante cargo nas eleições de 2018.

“Sinto-me preparado e motivado para encarar esse desafio, que é o maior de minha vida pública. Conto com o apoio do partido, de diversas lideranças, da minha família e de meus amigos e eleitores. Mas, acima de tudo, está a vontade de Deus. Se for da vontade dele, eu serei candidato ao Governo e vou mostrar meu trabalho e minhas propostas ao eleitorado”, detalhou.

Cultura FM

Na rádio Cultura FM, no programa Jogo Aberto, apresentado por Jota Jr. e Salim Evangelista, Maurão voltou a falar sobre seu trabalho como parlamentar e também sobre a sucessão estadual.

Segundo ele, enquanto o Brasil vive uma crise política, que descambou para uma crise econômica, Rondônia está com crescimento positivo. “Acho que é importante destacar que temos uma contribuição nesse processo de desenvolvimento de Rondônia, criando um ambiente político favorável e isso se reflete na questão econômica”, observou.

Sobre pré-candidatura, Maurão declarou que seu nome tem sido bem recebido por onde anda, fruto de seu trabalho ao longo de cinco mandatos de deputado. “Estamos nos preparando, temos percorrido Rondônia e dialogado com as lideranças, para colher informações que possam ser úteis no exercício de nosso mandato. É conhecendo a realidade que podemos contribuir com ações que beneficiem a população”, completou.

Maurão informou que, nessas andanças, tem verificado o potencial produtivo de Rondônia. “Tem muitas coisas boa sendo feito pelo Estado afora. Estamos divulgando alguns modelos conhecidos de produção de inhame, de urucum, de café clonal e outras culturas, para estimular a que outras pessoas possam continuar apostando na agricultura, que gera renda para as famílias”, destacou.

Autor e foto: Assessoria