Passageira tem mala furtada de bagageiro de ônibus; empresa alegou não ser responsável pela mesma

O caso foi registrado no fim da tarde de domingo, 03, por uma cliente da empresa Eucatur, após ter sua mala furtada do bagageiro de um ônibus que saiu de Vilhena com destino à Jaru.

Segundo a passageira de 35 anos, o ônibus saiu de Vilhena por volta das 17h40 de sábado, 02, e quando chegou à cidade de Cacoal, ele desceu a fim de buscar um medicamento em sua mala, porém, percebeu que a mesma havia desaparecido.

Em contato com os funcionários do setor a administrativo, a cliente foi informado que a empresa não é responsável pelas bagagens e que não irá tomar providências para reaver ou ressarcir o prejuízo da vítima.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa