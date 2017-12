Superintendência Estadual de Gestão anuncia Concurso Público com salários de até R$ 6

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas do Estado de Rondônia divulgou o edital do Concurso Público para provimento de 12 vagas de nível médio e superior, para a Controladoria Geral do Estado – CGE.

Os cargos com atuação em Porto Velho, são os de Assistente de Controle Interno (8) e Auditor de Controle Interno (4), que serão desempenhados em jornadas de 40h semanais, com salário de R$ 4.134,51 a R$ 6,720,99.

As inscrições serão recebidas pelo site da Funrio, a partir das 9h do dia 6 até 25 de dezembro de 2017, mediante taxa de R$ 70,00 ou R$ 90,00.

Está prevista para ser aplicada em 4 de março de 2018 as Provas Objetivas, haverá ainda outras etapas compostas de Avaliação de Títulos, Avaliação Médica Admissional e Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos.

Saiba mais deste Concurso com validade de dois anos, e que pode ser prorrogado ou não por igual período, acessando o edital completo disponível em nosso site.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato