16º “Leilão Direito de Viver” foi sucesso em Colorado; fotos

A direção e organizadores do 16º leilão em prol do Hospital de Câncer agradecem a todos que de uma forma ou outra participaram e contribuíram para este evento.

O balanço da renda liquida será publicado na próxima semana nesta página eletrônica.

O Analista de Captação da Região Norte do Hospital do Amor, com cede de tratamentos e atendimentos em Porto Velho, Leandro Alves estava presente no evento.

E em entrevista ao Extra de Rondônia elogiou o povo e comunidade de Colorado pela simplicidade e garra de contribuir.

Prova que as pessoas tem entendido o valor de ajudar ao próximo como a si mesmo. Falou que o Hospital do Amor em Porto Velho é o 2º maior da América Latina no tratamento de ANCOLOGIA (Câncer).

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini