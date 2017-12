Bombeiro Mirim de Vilhena Realiza Estágio Básico de Selva

O estágio foi realizado nos dias 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, onde o 3° Grupamento de Bombeiros /CBMRO, em parceria com a Associação El Shadai Educar (AESED) realizou o estágio de selva com os alunos da 3ª turma do projeto Bombeiro Mirim.

O estágio, que foi ministrado na Chácara Nova Jerusalém, à cerca de 10 km da área urbana de Vilhena, iniciou-se com uma marcha de 07 quilômetros e posteriormente com instruções de AVOT (audição, visão, olfato e tato), orientação com bússola, obtenção de água e fogo, confecção de armadilhas, abrigos, “caça” e pesca, obtenção de alimentos de origem animal e vegetal, transporte de feridos, pista de cordas e ainda a simulação de uma sobrevivência.

As instruções ministradas visavam por em prática toda a parte teórica mediada durante o decorrer do curso e a formação do aluno com o intuito de se adaptar em cobertura vegetal, improvisando através dos meios de fortuna e superar os limites que o terreno lhe impõe, sabendo assim se deslocar das regiões mais afastadas para locais de maiores recursos, se mantendo apenas com o que a natureza lhe oferece.

Por fim, os 43 alunos foram surpreendidos com a presença dos pais, que participaram do encerramento, juntamente com a equipe de monitores e com a toda a turma, que apesar das dificuldades enfrentadas e do cansaço físico, não registrou nenhuma desistência.

A Coordenação do Bombeiro Mirim agradece aos colaboradores para a realização do referido estágio:

3° GB/CBMRO – Associação El Shaddai – AESED – Granja Brasil -Transportadora Giomila – Cavalheiro Logistics – Hiperhaus Transportes.

>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>