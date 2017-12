COLORADO: Academia Matsubara promove 128 judocas e oferece jantar de confraternização; fotos

A tradicional Associação de Judô Matsubara – AJM realizou em sua moderna sede a promoção de faixa 2017.

128 judocas foram promovidos em suas respectivas cores de faixa, sendo 36 para a faixa cinza; 14 para a faixa cinza ponta azul; 12 para faixa azul; 06 para faixa azul ponta amarela; 13 para faixa amarela; 06 para faixa amarela ponta laranja; 18 para faixa laranja; 12 para faixa verde; 06 para faixa roxa e 05 para faixa marrom, regulamentadas pela Confederação Brasileira de Judô – CBJ.

O evento contou com a presença de vários convidados dentre eles, a Juíza de Direito, Dra. Márcia Regina Gomes Serafim, que apoia o Projeto Ajudou Comunidade; Promotor de Justiça, Dr. Thiago Gontijo Ferreira; a Deputada Estadual Rosângela Donadon que destinou um ônibus rodoviário à Associação de Judô Matsubara, o Secretário Municipal de Esportes, Canhoto; os professores de judô/jiu jitsu, Vanderlei do Carmo e de jiu jitsu, Alexandre Tomaz Harrison.

Durante o exame de faixa, A Judoca Amanda Felipetto foi homenageada pelo shihan Bunichi Matsubara com um cartaz com caligrafia japonesa pelo 2º Lugar nos Jogos Escolares da Juventude em Curitiba/PR

Após a entrega de faixas, no Centro de Tradições Gaúchas – CTG a AJM organizou uma solenidade com delicioso jantar, apresentação de dança e música ao vivo para mais de 530 convidados. Na ocasião, a AJM condeceu título de “Associado Honorífico” à Gilberto José Gervásio; Robson Luiz Soares Rocha, Raphelson Karen Alves Pereira e Antonio Marcos Canuto de Pontes pela relevante contribuição ao desenvolvimento do judô de Colorado do Oeste.

Após, o jantar houve uma confraternização dançante com a Banda Flávio e Fagner dos Teclados. A AJM agradece ao CTG de Colorado e Vilhena, Mega Print, Neguinho Unicenter, Éverson, Extra de Rondônia e Família Matsubara.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini