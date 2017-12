COLORADO: filhote de cobra é encontrada próximo a sala de observação de hospital

Um fato inusitado aconteceu no início da noite sesta segunda-feira, 4, no Hospital de Colorado do Oeste.

Por volta das 19h, um filhote de cobra, medindo cerca de 60 cm, aparentemente da espécie Jararaca, foi encontrado dentro do Hospital Dr. Pedro Grajeiro Xavier, próximo a sala de observação, onde os pacientes recebem os primeiros atendimentos, antes de serem encaminhados para os leitos.

O local em que o ofídio foi achado, por sorte não tinha nenhum paciente no momento, e tão pouco a circulação de pessoas. A cobra foi vista por um visitante, que tomou as precauções em não permitir que ela avançasse para onde os pacientes estavam.

Um servidor foi chamado para que o mesmo comprovasse a veracidade do fato, e em seguida o ofídio foi posto para fora do local. Outros servidores compareceram no local, porém a pequena visitante já não estava mais.

Provavelmente a cobra entrou por uma fresta do portão, já que ele é de deslizar e há um pequeno espaço entre o solo e o portão, permitindo assim que ela adentrasse no local.

Os visitantes que presenciaram a cena, tomaram o cuidado para que os pacientes não tomassem ciência do que estava havendo no momento, causando assim um pânico desnecessário e até mesmo debilitando ainda mais o estado de saúde dos mesmos, porém essa reportagem faz um alerta para que medidas sejam tomadas, já que o hospital se encontra em uma região praticamente de chácaras, com muita vegetação, propiciando o aparecimento desses tipos de animais.

Fonte: Conesul Acontece

Fotos: Conesul Acontece