Corpo de Bombeiros realiza campanha “Adote uma Cartinha”

Muitas crianças já estão levando cartinhas com pedidos para “Papai Noel” no quartel do Corpo de Bombeiros, em Vilhena.

De acordo com a Sargento Eliza Gonçalves, a campanha solidária “Adote uma Cartinha” tem como finalidade atender aos pedidos das crianças mais carentes que são variados, indo de um simples brinquedo como uma bola, boneca, cesta básica ou materiais escolares.

Elisa disse que qualquer pessoa pode adotar uma cartinha e apadrinhar uma criança. No ano passado 1.200 cartas foram apadrinhadas e este ano a meta é atingir pelo menos 1.500.

Cerca de 800 cartas já estão disponíveis na sede do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Porém a adesão desse ano está sendo menor do que no ano anterior. “Precisamos da colaboração da comunidade e empresários para realizar os sonhos dessas crianças”, salientou Elisa.

A entrega dos presentes pedidos nas cartinhas será antes do Natal. E terá a participação do eterno Papai Noel vilhenense, Tenente BM aposentado Natalino.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia