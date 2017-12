Em prol do Hospital de Câncer cooperativa mobiliza parceiros para venda de rifas

A Sicoob-Credisul em parceria com outras empresas montou um estande, para realizar as vendas da rifa de um trator, onde os valores adquiridos serão doados ao Hospital de Câncer de Porto Velho.

O sorteio ocorrerá no domingo, 10, no parque de exposições Ovídio Miranda e todo o dinheiro arrecadado será utilizado para compra de equipamentos do hospital.

Quem quiser contribuir com esta ação basta procurar a equipe que está no estande em frente a cooperativa, localizada na Avenida Capitão Castro nº 3178, Centro e adquirir uma rifa.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia