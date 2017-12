Estudante de 12 anos morre após ser atingida por carreta no Jardim Eldorado

Acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 5, no cruzamento da Avenida 34 com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que uma estudante de 12 anos havia saído da escola Maria Arlete Toledo e trafegava com uma bicicleta pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido parque de exposição, quando no cruzamento com a Avenida 34, o motorista da carreta Volvo bitrem, acessou a via no mesmo sentido da ciclista.

Com isso, acabou passando por cima da garota que sofreu morte instantânea. A bicicleta da estudante ficou debaixo da carreta. Segundo populares que presenciaram o acidente, o condutor ao ver a cena, tentou fugir a pé, mas foi detido pela Polícia Militar (PM) que o encaminhou para a Unisp.

A PM isolou a área e chamou a Polícia Técnica para proceder os trabalhos de praxe e depois liberar o corpo para remoção.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia