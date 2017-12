Presidente e diretor do Barcelona falam sobre projetos para Rondoniense 2018 e Serie-D

Em visita a redação do Extra e de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, 04, o presidente do Barcelona Futebol Clube, José Luiz Pereira e o diretor de futebol, Adriano Ferreira de Oliveira, falaram sobre novos reforços do clube para o Rondoniense 2018 e do Campeonato Brasileiro Serie-D.

Elenco de jogadores e técnico

O diretor de futebol Adriano Ferreira foi ex-jogador de futebol e atualmente gerencia um grupo de atletas que atuam no futebol brasileiro disse que o técnico do Barcelona é Alex Oliveira que foi confirmado recentemente na mídia e alguns jogadores que defenderam o índio do norte está fechado. André – atacante, Calado – meia, Jonilson – volante, Biro Biro – atacante, Vitor dourado – meia, Douglas – goleiro, Matheus – goleiro, Zé Clock, Xavão e Cabixi. Segundo Adriano, a lista completa será divulgado até o dia 05 de dezembro.

Pré-temporada

Adriano também pontou assim que o elenco de atletas estiver definido será feito uma pré-temporada fora da cidade antes do Campeonato Rondoniense. “A pré-temporada será para evoluir antes do campeonato. Nosso objetivo é ser campeão no estadual e estar entre os finalistas na Série-D” salientou o Adriano

Investimento

O presidente José Luiz afirmou que o clube vai investir 350 mil em folha salarial com jogadores, comissão técnica e material esportivo. José disse ainda parte do valor será patrocinado por empresar que fecharam com o clube para o Rondoniense 2018 e Seri-D.

Peneira

José Luiz finalizou que será feito uma peneira de atletas marcado para dia 07 de janeiro no CT do Barcelona com a finalidade de compor atletas da região para o time. “A peneira é descobrir jogadores que serão descobertos através das avaliações com idades entre 16 a 25 anos” enfatizou o presidente.

