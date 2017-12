Raupp participa de Leilão em prol Hospital de Câncer de Barretos em Colorado

Mais de R$ 340 mil foram arrecadados com a 16º edição do Leilão “Direito de Viver” realizado no Parque de Exposições Marcos Donadon em Colorado em prol do Hospital de Câncer de Barretos no domingo (3).

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) participou do evento e falou do relevante trabalho que a instituição faz em prol da saúde do estado.

“Temos trabalhado muito pelo Hospital de Câncer em Porto Velho. Recentemente eu e a deputada Marinha Raupp trouxemos o presidente Michel Temer que reafirmou o credenciamento do HC de Barretos, o que garante atendimento aos que precisam de tratamento da doença sem deslocarem para outros centros urbanos. Além disso, destinei em 2017 R$ 2 milhões em emendas que foram utilizados para a compra de equipamentos. Em 2018 vamos continuar apoiando estes e outros projetos que de fato beneficiem a população”, disse o senador.

O novo curral do parque de exposições, utilizado durante o leilão, também recebeu investimentos do senador Raupp. Foram aproximadamente R$ 300 mil destinados, através de emenda parlamentar.

Sempre trabalhamos muito forte na área da agricultura e agronegócios em Rondônia, entregando tratores para associações de produtores rurais, trazendo programas e incentivos importantes e também apoiando os parques de exposições que são espaços utilizados durante o ano em eventos beneficentes como este.

“Foi um pedido da associação que nós atendemos, assim como novos investimentos, que vamos trazer para Colorado e a região do Cone Sul muito em breve”, afirmou Raupp.

Autor e fotos: Daniel Santana