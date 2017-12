“Réveillon Smile+ 2018” inova e traz estrutura de show nacional para Vilhena

O “Réveillon Smile+ 2018”, em parceria com a “Four Produções” trará para Vilhena uma superestrutura de show nacional. A virada de ano acontecerá no parque de exposições Ovídio Miranda e contará com três ambientes.

O evento terá como atração Wolf Player (melhor DJ do Brasil), Banda Tome Aí, MC G9, Thawan e Banda, Projeto Faceless e XX Circus Show.

Os ingressos estão em seu primeiro lote sendo pista R$ 50,00, vip R$ 210,00 e mesa premium para quatro pessoas R$ 1.400.00. As cortesias podem ser adquiridas no Park shopping Vilhena, Chinelo Mania, Banca do Zóio e através do site.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia