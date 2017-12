Sesc abre vagas de estágio para 2018

O Sesc – Serviço Social do Comércio realizará, através do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, processo seletivo para o recrutamento e seleção de estagiários de nível superior com exercício no ano de 2018. As inscrições são gratuitas, e serão realizadas exclusivamente pela internet no período de 01 a 10 de dezembro de 2017.

Há vagas para os acadêmicos de nível superior dos cursos de Biblioteconomia, Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social, e Pedagogia, aos quais estão distribuídas nas diversas Unidades do Sesc Rondônia, conforme edital. No total serão ofertadas 40 vagas.

Para concorrer as vagas os candidatos devem preencher o cadastro de inscrição que está disponível online, através do endereço eletrônico www.ro.iel.org.br.

Todas as informações referentes ao Programa Especial de bolsa de estágio do Sesc Rondônia estão disponíveis no endereço eletrônicowww.ro.iel.org.br, www.sescro.blogspot.com.br, e Facebook: sescrondonia.

http://sescro.blogspot.com.br/p/blog-page_7537.html

Autor e foto: Assessoria