Coordenadora explica sobre o funcionamento do “XXII Sell” e convida a todos para prestigiarem o evento

Iniciou nesta quarta-feira, 06, o “XXII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários (Sell)”, organizado pelo curso de letras da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

O evento ocorrerá dos dias 06 a 08 de dezembro, ofertando uma programação composta por palestras, minicursos, mesas redondas, comunicações e encontros com escritores.

Em conversa com a chefe do departamento de letras e coordenadora do “XXII Sell”, Maria do Socorro Gomes Torres, conta que pegou a coordenação a cerca de um mês e devido a algumas dificuldades financeiras enfrentadas pelo departamento teve receio de não conseguir realizar mais uma edição, mas devido ao empenho da equipe e todos os outros envolvidos foi possível a organização de mais esta edição.

Maria relata que o projeto surgiu em 1993 e entrou em vigor no ano de 1994, completando 22 anos. Segundo ela o objetivo do Sell é promover discussões e debates entre pesquisadores da área de humanas e outras áreas afins. O público alvo dos seminários são os acadêmicos do curso de letras, os egressos e os professores da rede estadual e municipal.

Socorro informa que o Sell tem um caráter regional e também nacional, sendo aberto para outras instituições e a comunidade que tiver interesse.

A coordenadora detalha que o seminário já recebeu diversos palestrantes de vários Estados, como escritores e poetas renomados. Mas devido a questões financeiras, este ano o departamento não poderá trazer outras pessoas de cidades mais distantes.

“Já recebemos palestrantes e participantes do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste no evento. E nesta edição mesmo com poucos recursos, trouxemos palestrantes de Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Cacoal, Porto velho e Mato Grosso” pontuou a coordenadora.

Maria explica que a escolha dos temas em cada edição é pautado nas necessidades e anseios da instituição, neste ano será discutido o ensino, a interdisciplinaridade, a literatura e a linguagem.

O evento acontece no câmpus da Unir, exceto a abertura e a palestra com os escritores, que se realizarão em ambientes maiores.

Caso alguém queira participar de alguma palestra e não está inscrito, poderá procurar o departamento para fazer parte de forma parcial das atividades.

A coordenadora finaliza dizendo que “gostaria de agradecer a todos que colaboraram para a realização desta edição e ressaltar que se não fosse este empenho não teríamos conseguido. Até porque o evento chegou em nossas mãos para ser desenvolvido em um mês e se e está ocorrendo hoje é devido a todo o esforço do departamento, dos alunos, dos monitores e dos professores que fizeram o possível para que ele se realizasse”.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia