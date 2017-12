Defensoria Pública inaugura novo prédio de atendimento em Colorado

Em breve, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) vai dispor de um local mais adequado e estruturado para prestar a assistência jurídica integral e gratuita à população que vive na região da Comarca de Colorado do Oeste, no interior do Estado.

Será inaugurado no próximo dia 14 de dezembro (quinta-feira), às 10 horas da manhã, o novo prédio-sede do Núcleo da DPE-RO em Colorado do Oeste; edificação própria da Defensoria Pública do Estado, que fica na Rua Paulo de Assis Ribeiro, nº 4043, Centro.

“Comemoro com toda a população rondoniense a inauguração deste imóvel, uma verdadeira conquista para melhorar o atendimento da população carente do Estado”, declara em tom comemorativo o Defensor Público-Geral Marcus Edson de Lima.

O Defensor Público-Geral também agradece aos Defensores Públicos do Estado. “Agradecemos a luta de todos os Defensores Públicos do Estado de Rondônia para que a Defensoria Pública avance cada vez mais e melhore as condições da prestação de seus serviços aos mais necessitados”, afirma

Entre os Defensores Públicos citados, está Flávia Albaine de Farias Costa, Coordenadora do Núcleo da DPE-RO em Colorado do Oeste, e que pôde acompanhar e fiscalizar de perto a realização das obras de reforma e readequação do espaço construído.

Parceria consolidada entre instituições

O prédio, fruto de uma doação do Ministério Público de Rondônia (MP-RO) à Defensoria, passou por uma ampla reforma e adequação para atender às necessidades do Núcleo da DPE-RO na Comarca, em um processo que teve início em 2013, com um acordo selado entre as instituições. Na época, quem assinou o acordo foi o então Defensor Público-Geral, José Francisco Cândido.

“Quero aqui salientar a parceria entre DPE e MP-RO em prol do crescimento mútuo das instituições do nosso Estado e em prol da melhoria do atendimento aos rondonienses”, declara Marcus Edson de Lima.

O Defensor Público-Geral enfatiza que, em novembro, outro imóvel foi doado à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, este situado no município de Santa Luzia do Oeste. “Isso demonstra ainda mais a união entre as instituições em um pensamento comum em prol do cidadão. Por tudo isso, registro meu agradecimento ao Ministério Público pelas doações e pela parceria a cada dia mais consolidada entre os órgãos”, finaliza Marcus Edson de Lima.

