Funcionária de banco é atropelada por motocicleta

O acidente ocorreu por volta das 10h00 desta quarta-feira, 06, próximo ao entroncamento da Avenida Liberdade com a Gonçalves Dias, em frente à praça do 5° Bec, em Vilhena.

Segundo informações do condutor da motocicleta Honda CG Titan, com placa de Vilhena, seguia pela Avenida Liberdade, sentido 5°Bec, quando a vítima, uma mulher de aproximadamente 25 anos, saiu das dependências do Posto Ipiranga e acabou provocando a colisão.

Ainda segundo o piloto, não avistou a jovem devido ela ter saído de trás de um veículo que estava estacionado no mesmo sentido.

A jovem, que é funcionária do Banco Sicoob, sofreu escoriações, mas não apresentava sinais de fratura. Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros conduziu a vítima até o pronto socorro do Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) registrou o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia