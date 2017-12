Motorista de transportadora desaparece e caminhão é encontrado com marcas de tiros

O caso foi registrado na tarde de terça-feira, 05, na Unidade Integrada de Segurança Pública(UNISP) de Vilhena, pelo proprietário da transportadora.

Segundo o denunciante, no último domingo, 03, seu funcionário Edson da Silva Coelho saiu da empresa por volta das 17h00 conduzindo um caminhão Scania T 112, de cor branca, carregado com queijos, com destino a São Paulo.

Já no fim da manhã de terça-feira, o denunciante recebeu uma ligação informando que seu caminhão havia sido localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), abandonado na altura do Km 591, da BR-070 em Poconé no Estado do Mato Grosso.

Ainda segundo as informações, o caminhão que estava fora da pista, estava sem a carga e apresentava perfurações, que provavelmente tenha sido causados por disparos de arma de fogo.

Já Edson não foi localizado e até o momento nao manteve nenhum tipo de contato com a empresa ou familiares.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa