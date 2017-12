Mulher tem dedos prensados em cilindro elétrico

O fato ocorreu na noite dessa terça-feira, 05, em uma residência localizada no Setor 19, em Vilhena.

Segundo informações de um militar do Corpo de Bombeiros que atendeu a vítima, quando chegaram no imóvel a mulher estava com dois dos dedos da mão direita presos em um cilindro eletrico de mesa.

Após afrouxar alguns parafusos da máquina e pressionar as engrenagens com duas chaves de fenda, foi possível soltar a mão da vítima, que foi conduzida até o Hospital Regional com suspeita de fraturas.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação