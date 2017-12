Prefeita, vice e diretores da Havan garantem início da construção de loja em Vilhena

A previsão é que o empreendimento gere cerca de 200 empregos diretos no município

Nesta quarta-feira, 6, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) participaram de uma reunião com um dos diretores do grupo Havan, Nilton Hang, que está em Vilhena para tratar da construção da unidade da loja no município.

O encontro aconteceu no terreno onde a loja será construída e contou com a presença do diretor de obras do grupo Havan, Marcio Hang e do arquiteto Rubens Aviz, além do o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Vilhena, Faiçal Akkari, juntamente com seu adjunto Felipe Oliveira.

Nilton Hang informou à prefeita que as obras de construção da unidade de Vilhena da Havan começam essa semana com a limpeza e terraplanagem do terreno. Ele disse que a previsão é que a loja seja inaugurada no mês de maio de 2018 em Vilhena.

De acordo com Nilton Hang, serão criados cerca de 200 empregos diretos. Ele mencionou ainda os motivos que fizeram os empresários escolherem Vilhena para a construção do novo espaço. “Esta é uma cidade em pleno desenvolvimento econômico e social. Um pólo regional para onde muitas pessoas buscam os mais diferentes tipos de serviço”, declarou.

Nilton Hang disse à prefeita Rosani Donadon que os produtos para a construção da loja serão adquiridos no município, bem como a contratação de profissionais locais.

“Temos o projeto de construir a filial de Vilhena da Havan há cerca de três anos. É um projeto com investimento previsto de R$30 milhões. Quando a Havan vem para uma cidade, ela vem para somar, essa filial será mais uma opção para a população”, disse Nilton Hang que aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da Prefeitura de Vilhena para a instalação da loja no município.

Nilton Hang convidou a prefeita e o vice-prefeito para a inauguração da filial. Ele informou que gerente de obras Ronaldo Lara já ficará no município responsável por levar a obra adiante.

O vice-prefeito Darci Cerutti agradeceu aos diretores do grupo Havan por acreditarem em Vilhena e instalarem a unidade no município.

Já a prefeita ressaltou que a instalação da unidade da Havan vai fomentar a economia do município. “É uma satisfação receber a notícia que a filial de Vilhena começará a ser construída. Esse empreendimento contribui diretamente para o crescimento da cidade. Estamos trabalhando para promover o desenvolvimento do município buscando investimentos para Vilhena. Muitas coisas boas estão por vir no nosso amado município”, afirmou a prefeita.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria