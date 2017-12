Rosangela Donadon comemora liberação de emenda para aquisição de uma Patrulha Mecanizada para Vilhena

Nesta manhã de quarta-feira, 06 de dezembro, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) anunciou que já se encontra na conta da prefeitura municipal de Vilhena, o valor de R$ 500 mil reais, referente à destinação de emenda individual para aquisição de uma patrulha mecanizada para atender a secretaria de agricultura do município.

No início deste ano de 2017, a deputada anunciou a parceria com o município, visando fortalecer e estruturar a pasta que se encontrava em situação precária no quesito maquinários para atender a família rural.

A emenda é de 1.160.000 (um milhão, cento e sessenta mil reais) e irá estruturar a secretaria com uma PC, um trator, um caminhão, uma grade aradora, uma cascalheira, um perfurador de solo, uma usina de leite e outros implementos agrícolas.

Rosangela destaca que os equipamentos trarão mais estrutura à pasta, possibilitando melhores condições de trabalho para os servidores da secretaria que irão prestar serviço à comunidade rural. “O produtor rural é uma das principais bases da economia do nosso Estado. Fortalecer essa parceria entre o homem do campo e o município é uma maneira de consolidar o desenvolvimento do setor produtivo. Temos que valorizar o homem do campo a permanecer no campo com qualidade de vida, com equipamentos modernos para auxiliar na produção e aumentar a renda familiar de todos”.

A parlamentar também destaca que apesar dos 500 mil já estarem na conta da prefeitura, ela continuará cobrando em Porto Velho, a liberação do restante da emenda. “Em breve o município de Vilhena contará com uma pasta totalmente equipada com maquinários novos e modernos. Fico muito feliz com mais esse compromisso concretizado e na oportunidade, parabenizo o secretário municipal Rogério Henrique que vem realizando um brilhante trabalho frente à pasta de agricultura, ofertando total suporte aos produtores, sitiantes e chacareiros.”, concluiu.

Texto e fotos – Assessoria