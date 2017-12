Bandidos arrombam transformadores e furtam fios de cobre

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira, 06, por um secretário da Prefeitura Municipal, após o mesmo ter tido conhecimento de que dois transformadores de energia, instalados na marginal da BR-364, em Vilhena, tinham sido violados.

Segundo o denunciante, os transformadores de 45kva, foram totalmente desmontados e tiveram toda a fiação de cobre furtada.

Ainda segundo o secretário, testemunhas viram o momento em que duas pessoas estiveram no local com uma carretinha acoplada em uma motocicleta.

Este já é o terceiro caso de furto registrado só este ano no mesmo local, pois os fios de cobre já foram furtados no início do ano assim como 10.000 metros de cabos subterrâneos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa