Cantor rondoniense se apresentará no programa do Ratinho

O cantor Marcio Santtóro morador do Distrito de São Domingos do Guaporé, do município de Costa Marques se apresentará no próximo dia, 18 de dezembro no programa do Ratinho, no quadro “Dez ou Mil”.

Além da participação em um programa nacional e de grande audiência, os amigos do cantor estão se reunindo para custear a gravação de seu primeiro CD.

O cantor tem realizado shows em parques de exposição e bares de sua cidade e outros municípios. Foi em um desses eventos que o amigo e colaborador, Dinael Delarco, teve a ideia de mobilizar todos os parceiros para juntarem uma quantia e a ajudar Marcio a gravar um CD.

A ideia de Delarco foi bem recebida e Marcio se surpreendeu com o apoio de tantos amigos. “Não esperava que uma cidade inteira abraçasse essa causa, o povo de São Domingos e de Costa Marques se uniram, e falta pouco para concluir o meu objetivo, só tenho que agradecer a cada um” , contou Marcio Santtóro.

Marcio Santtóro viaja no dia, 15 de dezembro, para Maringá (PR) onde gravará seu primeiro trabalho em um estúdio de grande reconhecimento nacional, onde saíram artistas como Bruno & Barreto, Pedro Paulo & Alex, Evandro & Henrique dentre outros.

Marcio informou ainda que tem certeza que o seu trabalho vai ser de boa qualidade e terá o orgulho de levar o nome de São Domingos e Costa Marques para todo o Brasil. “Queria também dizer o nome de cada um que tem me ajudado, mas poderia esquecer e deixar alguém de fora, pois são muitas pessoas envolvidas, só tenho a agradecer”, finalizou ele.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação