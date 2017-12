Conflito por terra deixa um morto e dois feridos em RO

Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos no assentamento Flor do Amazonas II, em Candeias do Jamari. No local funcionava uma invasão e os posseiros foram retirados por determinação judicial.

O proprietário da área teria contrato seguranças e na manhã desta quinta-feira, 07, eles foram surpreendidos por um bando fortemente armado que chegou atirando.

Durante o embate, uma camionete Hilux, de placas NCY-5240 foi incendiada e ficou crivada de balas. Um homem, ainda não identificado foi morto e teve o corpo enrolando em uma lona. Outros dois ficaram feridos e socorridos ao Pronto Socorro João Paulo II.

A PM foi acionada mas não conseguiu prender os criminosos.

Fonte: Rondôniagora