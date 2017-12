Coordenador da Vigilância Sanitária destaca ações realizadas em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira,06, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o coordenador da Vigilância Sanitária do município de Vilhena, Alfredo Guancino Junior e a fiscal sanitária Edvaneide da Silva, onde comentaram sobre as ações realizadas em Vilhena.

Edvaneide disse que Vigilância Sanitária tem como princípio proteger e promover a saúde da população. E no decorrer desse ano autuaram de forma preventiva e punitiva em defesa da vida.

A fiscal conta que o órgão formado por 14 fiscais, 02 auxiliares de serviços gerais, 03 motoristas e 03 auxiliares admirativos atenderam ao longo do ano várias reclamações, denúncias e inspeções noturnas.

Reclamações:

Quintal sujo ou acumulo de lixo = 200

Piscina com água suja = 20

Animais domésticos e falta de higiene = 150

Maus tratos com animais = 40

Caixa de água sem tampa = 200

Criação aves irregulares = 200

Escoamento de água servida = 250

Sujeiras em chácaras = 60

Laudos de salubridades em escolas, creches e faculdades = 50

Falta de higiene em salão de beleza ou cabelereiro = 40

Fossa aberta = 10

Produtos vencidos em Supermercados = 20

Denuncias falta de higiene:

Lanchonetes = 20

Restaurantes = 17

Panificadoras = 60

Inspeções noturnas

Panificadoras interditadas = 03

Panificadoras autuadas = 05

Restaurantes interditadas = 01 (duas vezes no ano o mesmo restaurante)

Além disso, Edvaneide ressaltou cerca de 25 farmácias foram inspecionadas por fiscais nas escalas de plantões e atendimentos. Assim como consultório, clínicas médicas, centro de estéticas e funerárias. Segundo a chefe fiscal foram liberados e renovados 2.500 alvarás de saúde.

A fiscal finalizou frisando que a Vigilância Sanitária estará realizando inspeções em mercados e padarias verificando a validade e procedência dos produtos para as festa de natal e final de ano.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia