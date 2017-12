EM PRIMEIRA MÃO: carga de queijo roubada de transportadora de Vilhena é comercializada em Cuiabá; motorista é encontrado com vida

O Extra de Rondônia teve acesso em primeira mão, às imagens da carga de queijo roubada de uma transportadora vilhenense, na altura do Km 591, da BR-070 em Poconé no Estado do Mato Grosso.

Às imagens foram feitas na cidade de Cuiabá por um informante que trabalha no seguimento de transportes e que terá sua identidade mantida em sigilo.

Segundo o informante, o caso chamou a atenção, devido os produtos estarem sendo comercializados por pessoas diversas, em vários pontos da cidade e por um preço muito abaixo do oferecido pela empresa responsável pela fabricação do mesmo e por ele ter tido conhecimento do roubo através de uma reportagem veiculada este site.

O site entrou em contato com a transportadora, que informou que o motorista foi localizado na manhã de quarta-feira, 06, na cidade de Campo Verde/MT, onde permanece, devido estar prestando depoimentos sobre o caso.

“Apesar de ter sido amarrado e ter sofrido algumas lesões, o motorista está bem”, afirmou o proprietário da transportadora.

Em uma das fotos recebidas é possível ver a data de fabricação dos queijos (26 de novembro), mesma data de fabricação da carga despachada pelo laticínio que contratou os serviços da transportadora e que fica situado na cidade de Jarú/RO.

Há também suspeitas de que produtos da mesma carga, tenham sido comercializados em Chupinguaia/RO.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia