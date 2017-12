Eucatur esclarece polêmica sobre mala furtada de bagageiro de ônibus

O representante da Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA (EUCATUR), visitou o Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 07, a fim de esclarecer o caso sobre uma passageira que teve uma mala furtada do bagageiro superior de um ônibus, no trecho entre Vilhena e Cacoal.

Segundo o representante, as informações presentes no registro da ocorrência, sobre o qual foi elaborada a reportagem veiculada pelo site, são inverídicas e desleais, pois ferem a honra da empresa em questão.

O representante afirmou que no momento em que a passageira comunicou o desaparecimento da bagagem, lhe foi prestado todo o apoio necessário e que também lhe foi instruído que procurasse a delegacia e registrasse um boletim de ocorrência sobre o caso, porém, os relatos da vítima mediante a elaboração do documento não condizem com a realidade.

Apesar de estarem assegurados pelo Art. 8º do Decreto 1432/2006 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que reza que, os volumes transportados no bagageiro superior (bagagem de mão) são de total responsabilidade dos passageiros, não incumbindo à empresa indenizar os mesmos por dano ou extravio, em nenhum momento os funcionários da Eucatur fez “pouco caso” ou disseram para a vítima que a empresa não era responsável pelo ocorrido.

