Jornalista da ALE visita o Extra e fala das novidades que serão implantadas na casa a partir de 2018

O veterano Jornalista Valdir Costa, assumiu o cargo de Consultor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE).

Costa está percorrendo o Estado e visitando diversos meios de comunicação, levando aos Editores um novo meio de mídia eletrônica que será implantado no Legislativo na volta do recesso parlamentar no começo de março de 2018.

De acordo com Valdir será implantado um moderno sistema de mídia eletrônica que irá disponibilizar através do portal da ALE – Notícias, Notas e Dingos de informes sobre os trabalhos dos parlamentares.

Valdir destaca o excelente trabalho do Diretor de Comunicação da ALE, Elieno Nascimento e se coloca a disposição de qualquer colega para esclarecimentos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia